Секреты сердца рыб помогут людям лечить инфаркты
Обладающие способностью восстанавливать собственные сердца рыбы могут помочь миллионам жертв инфарктов. Учёные обнаружили иммунные клетки, которые вовлечены в этот процесс восстановления.
Учёные на один шаг приблизились к пониманию того, как рыбы восстанавливают сердца. А это может помочь миллионам жертв инфарктов. Зебровые рыбки из Мексики давно находятся в сфере внимания науки, так как они обладают удивительной способностью к регенерации сердечной ткани. Ученые из Оксфордского университета были удивлены, когда обнаружили иммунные клетки макрофаги, вовлеченные в этот процесс. Впервые было продемонстрировано, что макрофаги производят белок коллаген, ускоряющий восстановление сердечной ткани.
Теоретически исследования могут использоваться для создания новых методов терапии после инфаркта. При сердечной недостаточности человек не в состоянии регенерировать поврежденную ткань сердца, по мере прогрессирования болезни положение пациента становится всё более безнадежным. Его может спасти только пересадка сердца. Инфаркты миокарда происходят при внезапной приостановке кровоснабжения сердца, они сопровождаются болью в груди, одышкой, ощущением слабости и тревоги. При инфаркте миллиарды клеток сердечной мышцы исчезают и не могут быть восполнены.
На их место организм начинает производить рубцовую ткань, из-за которой сердцу более тяжело прокачивать кровь по организму. Со временем это может спровоцировать сердечную недостаточность и смерть. Вот почему учёных так интересует, как другие животные справляются с регенерацией сердца. Зебровые рыбки, а также новорожденные мыши могут восстанавливать свое сердце в течение 7 дней после появления на свет. Теперь установлено, что в этом им помогают макрофаги, которые удаляют мертвые и умирающие клетки и стимулируют выработку коллагена, замещающего недостающий объем сердечной ткани. Результаты исследования опубликованы Nature Communications. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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