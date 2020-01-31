Чем больше спиртного, тем старее мозг
Чем больше вы употребляете алкоголя, тем более старым становится мозг. Исследование показало, что важнейшие органы человеческого тела у любителей спиртного уменьшаются быстрее.
Если человек регулярно прикладывается к спиртным напиткам, его ожидают расстройства зрения и речи, которые произойдут раньше, чем у тех, кто не пьет так сильно. Это хорошо известно, но до последнего времени наука плохо понимала, как алкоголь повреждает мозг в долгосрочной перспективе, и особенно по мере старения. Теперь исследование показало, что любители спиртных напитков, опрокидывающие каждый вечер по бокалу вина или кружке пива, сталкиваются с быстрым сокращением размера мозга.
Эти выводы сделаны по сканам мозга от тысяч жителей Великобритании в возрасте от 45 до 81 года. Сканы сопоставили с информацией о количестве употребляемого алкоголя. На каждый дополнительный грамм чистого алкоголя ежедневно мозг человека старел на 0,02 года, что соответствует приблизительно полутора дням. Более старый мозг имел больше признаков ухудшения деятельности, по сравнению с мозгом тех людей, не употребляявших алкоголь активно.
Определённые привычки в жизни вроде курения или употребления спиртных напитков могут негативно влиять на мозг. Впервые исследователи из Keck School of Medicine при Университете Южной Калифорнии смогли точно рассчитать, как алкоголь и курение старят мозг. Установлено, что заядлые курильщики имели более состарившийся мозг, по сравнению с теми, кто курил не так часто или не притрагивался к сигаретам и вообще. На каждую дополнительную пачку в год возраст мозга увеличивался на 0,03 года, как сообщает журнал Scientific Reports. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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