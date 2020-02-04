Заболеваемость раком вырастет на 60% через 20 лет
Глобальная заболеваемость раком увеличится в следующие двадцать лет на 60%. По мнению ВОЗ, это произойдет, если количество курильщиков, жертв гепатита и папилломавируса человека не начнет снижаться.
В мире по-прежнему отмечается очень высокое число пациентов с папилломавирусом человека и гепатитом, а также множество курильщиков, особенно в странах с низким доходом. Именно за счёт них в следующие 20 лет, по прогнозу Всемирной организации здравоохранения, мир может столкнуться с увеличением числа опухолей на 60%. Более 80% диагнозов поставят в бедных странах, как сообщается в отчете.
Американская онкология добилась впечатляющего успеха в борьбе с опухолями, это связано не только с внедрением новых методов диагностики и лечения самых тяжелых видов рака, но и с уменьшением числа курильщиков. Другим странам не так сильно повезло, им необходимо вкладывать имеющиеся в ограниченном количестве ресурсы в борьбу с инфекционными болезнями, сокращать младенческую смертность. По мнению ВОЗ, 7 млн жизней можно спасти за счет улучшения диагностики и вакцинации от ВПЧ и гепатита, а ведь именно эти болезни вызывают большинство опухолей шейки матки и печени. В большинстве стран мира рак это вторая главная причина смертности.
В период с 2016 по 2017 в Америке количество опухолевых заболеваний снижалось на 2,2% ежегодно. Это происходило за счет сокращения числа курильщиков в годовом исчислении. Во многих других развитых странах количество жертв этой пагубной привычки тоже сокращается, но в бедных и развивающихся странах остается стабильным. Кроме того, в развивающихся странах люди имеют ограниченный доступ к первичной медицинской помощи, позволяющей осуществлять профилактику злокачественных новообразований. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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