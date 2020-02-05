Грибок из Чернобыля защитит людей от радиации
В ядерном реакторе Чернобыльской АЭС был обнаружен грибок, спокойно выдерживающий мощнейшую радиацию. Ученые предлагают использовать его в качестве ингредиента лекарств от радиации.
Штамм грибков, проживающих в чернобыльском ядерном реакторе и питающихся радиацией, поможет людям защищаться от опасных лучей. В 1991 году через 5 лет после катастрофы в реакторе Чернобыльской АЭС на стенках был обнаружен черный грибок, насыщенный гамма лучами радиации. Ученые были потрясены находкой, они попытались выяснить, как этот организм выжил. Оказалось, что он не только не боится радиации, но даже питается ею. А все за счет огромного количества меланина - пигмента, который делает нашу кожу коричневой от загара. Именно он позволил грибку нормально поглощать вредные лучи и потом конвертировать их в химическую энергию.
Примерно таким же образом растения превращают углекислый газ и хлорофилл в кислород и глюкозу через фотосинтез. Грибок использует радиосинтез, и теперь его особенности могут помочь людям. По мнению исследователя из НАСА Катсури Венкатесварана (Kasthuri Venkateswaran), экспериментирующего с грибком Cryptococcus neoformans, выделение его поглощающей радиакцию мощности и производство на ее основе лекарств, может стать мощным барьером на пути вредных токсических лучей. К примеру, это поможет раковым пациентам во время облучения, операторам АЭС и пилотам самолетов не боятся поглощения опаснейших радиоактивных лучей. Об этом пишет журнал Scientific American.
Кроме того, у данного открытия имеются и биотехнологические перспективы. В грибках полно меланина, а этот пигмент можно использовать в сочетании с водой для конвертации электромагнитной радиации в электрическую энергию. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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