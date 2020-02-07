Обезболивающие лекарства предлагают переименовать
Эксперты считают, что эти лекарства надо называть "облегчающими боль". Иначе люди будут постоянно повышать дозировку, не получая стопроцентного обезболивающего эффекта.
Для значительного количества людей само понятие "обезболивающее лекарство" означает лекарственный препарат, который избавляет от боли полностью. В реальности, большая часть безрецептурных и рецептурных обезболивающих только смягчают боль, снижают ее выраженность или несколько притупляют болевые импульсы, но вовсе не обеспечивают стопроцентный эффект. Это несовпадение ожидаемого и желаемого часто приводит к тому, что люди пьют анальгетики горстями. В некоторых странах вроде США подобное уже привело к целому всплеску опиоидной зависимости, убивающей ежегодно десятки тысяч людей.
Советник правительства Великобритании по вопросам медицинской безопасности профессор Джейми Колман (Jamie Coleman) убежден, что само словосочетание "обезболивающие лекарства" надо изменить. В английском языке они вообще именуются painkillers (дословно - убийцы боли), что вводит многих в заблуждение. Профессор Колман предлагает отныне продвигать все обезболивающие, начиная от парацетамола и заканчивая морфином, под другим названием, как сообщает The Daily Mail.
"Я поддерживаю идею того, что эти лекарства не убивают боль, а снижают ее уровень, - рассказал эксперт. - Люди же считают, что если боль полностью не исчезла, то им нужно пить больше таблеток. Некоторые обезболивающие вообще помогают только 10% жертв хронических болей. Это лекарства для уменьшения уровня боля, но не для ее полного устранения". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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