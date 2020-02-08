Новый аппарат для лечения базилиомы привезли в Новосибирск

"Учитывая, что большинство базалиом расположено в области лица, а безопасный отступ от видимого края образования с целью профилактики краевого рецидива составляет не менее 1 см, хирургический подход может быть неприемлем в лечении данных опухолей. В то же время базалиомы обладают высокой чувствительностью к лучевой терапии, в результате именно лучевая терапия становиться основным методом лечения", - считает врач.

"Короткофокусная рентгенотерапия позволяет облучать очень маленькие опухоли полем с диаметром 1 см или даже менее, что делает ее незаменимой для лечения образований на коже лица, особенно в области внутреннего угла глаза", - цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Новосибирской области Елену Горшенину.