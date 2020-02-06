Из-за эпидемии в Китае в аптеках Новосибирска пропали медицинские маски



"В свою очередь минздрав тоже обеспокоен возникшими перебоями с поставками медицинских масок, так как они необходимы ежедневно и в большом количестве для персонала лечебных учреждений. Поэтому мы уже обратились к новосибирскому предприятию-производителю защитных масок с просьбой увеличить их выпуск", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова.

В пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области пояснили, что на ассортимент и цены в аптеках могут повлиять только антимонопольщики и контрольно-надзорные органы, У минздрава таких полномочий нет.Министр считает, что дефицит был вызван вспышкой эпидемии короновирусной инфекции в Китае.Ранее МедикФорум рассказал о запрете парковки автомобилей возде Дорожной клинической больницы Новосибирска.