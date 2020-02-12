Спаржа может замедлить рост рака
Употребление пищи с пребиотиками вроде спаржи и лука дает дополнительную зарядку иммунным клеткам. А они более эффективно уничтожают опухоли.
Рост рака можно замедлить с помощью пищи, содержащей пребиотики вроде спаржи и лука, как предполагает исследование с участием лабораторных мышей. Пребиотики - это группа компонентов, помогающих разнообразить популяцию кишечных бактерий. Их также много в чесноке и бананах. Ученые кормили мышей водой, содержащий пребиотики, а затем наблюдали за тем, как животные справляются с меланомой - самым опасным видом рака кожи. Злокачественная меланома наиболее агрессивна - она чаще всего метастазирует на другие органы.
Впервые было доказано, что пребиотики усиливают работу иммунной системы у больных с раком за счет воздействия на кишечный микробиом. Количество атаковавших опухоль иммунных клеток увеличивалось, прогрессирование болезни замедлялось. Пребиотики имеют потенциал стать одним из компонентов передовой терапии злокачественных новообразований, как только будут завершены соответствующие исследования с участием людей. Ну а результаты этой работы ученых из Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute публикуются журналом Cell Reports.
Композиция микробиома кишечника преимущественно формируется за счет генов, но на ее можно влиять и образом жизни, включая питание. Нам больше известно пробиотики, то есть живые организмы, изменяющие состав микробиоты. Пробиотиков особенно много в ферментированных продуктах вроде кефира и йогурта. Пребиотики, с другой стороны, это пища для пробиотиков, стимулирующая их рост. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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