Ящур поможет в лечении рака поджелудочной железы
Поражающая крупный рогатый скот болезнь может помочь в лечении одного из самых опасных видов рака. Ученые смогли полностью избавить мышей от опухолей за счет этой методики.
Вспышки ящура среди крупного рогатого скота могут спровоцировать огромный кризис в сельскохозяйственной отрасли, что уже не раз бывало. Но эта болезнь, чаще всего поражающая полость рта коров, как теперь выясняется может использоваться для борьбы с раком поджелудочной железы. За счет того, что эта опухоль вплоть до четвертой стадии развивается почти без всяких симптомов, ее находят поздно, и выживаемость пациентов составляет всего 3-4%. Рак поджелудочной железы убил основателя корпорации Apple Стива Джобса, актеров Олега Янковского, Патрика Суэйзи и Андрея Толубеева.
Ученые из Queen Mary University в Лондоне обнаружили, что белок из вируса ящура, можно превратить в лекарство. А оно полностью избавило лабораторных мышей от рака поджелудочной железы. И даже более того - продлило им среднюю продолжительность жизни. Теперь надо дождаться результатов исследования с участием людей, чтобы говорить о возможном появлении первого за многие десятки лет нового лекарства от коварного рака. Увы, результаты большинства исследований на мышей не удается повторить на людях.
Исследователи сосредоточили внимание на пептиде или фрагменте белка VP1 в вирусе ящура. Он нацеливается на другой белок под названием ?v?6, который во множестве обнаруживается на поверхностях клеток рака поджелудочной железы. Затем они разработали лекарство, сочетающее VP1 с мощным раковым препаратом тезирином. За 5 недель приема этой комбинации дважды в неделю опухоли у мышей полностью исчезли, как пишет Theranostics. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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