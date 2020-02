Топливные выбросы уносят по 4 млн жизней в год

Люди продолжают умирать от грязного воздуха, и очередное исследование доказало вредность ископаемых видов топлива вроде газа, нефти или каменного угля, при сжигании которых в воздух выбрасываются токсичные частицы. Более 4 млн человек ежегодно умирают на нашей планете раньше времени именно из-за вдыхания вредных частиц. Глобальной экономике они обходятся в $8 млрд в день, как установили ученые из Greenpeace Southeast Asia и Centre for Research on Energy and Clean Air. От сжигания ископаемых видов топлива на нашей планете погибает больше людей, чем от ДТП. Особенно сильно страдают дети, и особенно в бедных странах. Ежегодно из-за грязного воздуха там умирает по 40 000 малышей, не доживших даже до 5 лет.Установлено, что NO2 из выхлопов дизельных и бензиновых автомобилей, электростанций и заводов приводит к 4 млн случаев астмы ежегодно. Около 16 млн детей болеют астмой исключительно по вине этих выбросов. Тонкие дисперсные частицы PM2.5 отвечают за 1,8 млрд больничных дней в год. Болезни тоже вызываются грязным воздухом. Самые большие финансовые потери в этой связи несут Китай, США и Индия - $900 млрд, $600 млрд и $150 млрд в год соответственно. Авторы отчета призывают решать эту задачу с помощью "чистой" энергии.Увы, ограниченный ресурс, высокая стоимость и низкая эффективность электромобилей не позволяет надеяться на то, что в обозримом будущем они массово заменять обычные транспортные средства. Ну а "зеленые" элеткростанции могут, в лучшем случае, адекватно покрыть 15% нынешних потребностей человечества в энергии, и эти нужды растут. К тому же замена обычной энергосистемы на "чистую" потребует колоссальных капиталовложений, а множество бедных стран просто не имеют таких денег. Об этом пишет The Guardian . ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ