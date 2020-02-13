Каждый 5-й счет за лечение в США шокирует пациентов
Америка не зря считается самой дорогой страной по стоимости лечения. Но эта цифра в США оказалась еще и самой непредсказуемой.
Каждый пациент, который собирается пройти через плановую хирургическую операцию в США раньше времени, может получить шокирующий счет за лечение от провайдеров медицинских услуг. Таковы результаты исследования, опубликованного журналом JAMA. Авторы изучили данные почти по 350 тысячам пациентов с частной медстраховкой, проходивших через плановые операции вроде гистэректомии или аорто-коронарного шунтирования. В 20% случаев сумма лечения неприятно удивила людей, оказавшись заметно выше ожидаемой. В среднем, превышение составило $2 011.
Неожиданные дополнительные выплаты касались чаще услуг помощников хирургов и анестезиологов, которых сами больные обычно не выбирают. В американских больницах создается довольно прочная иллюзия того, что пациент контролирует аспекты лечения, получает всю информацию о болезни, методах терапии, отбирает операции и лечащих врачей. Особенно это касается плановых, а не экстренных операций, подготовка к которым занимает недели и месяцы. Теперь исследование показало, что итоговая сумма за такие процедуры все равно шокирует.
В США даже обладатели хороших медицинских страховок от частных компаний вынуждены все равно платить за свое лечение из личного кармана. Так называемый co-pay (содоплата пациента) может составлять до 20-30% общей стоимости, она рассчитывается индивидуально, в зависимости от каждого конкретного случая. В медцентрах очень любят подобных пациентов проводить через все виды диагностики, включая самые дорогостоящие, чтобы итоговой счет за лечение вырос как можно сильнее. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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