Искусственный интеллект предсказывает инсульты лучше врачей
Первый в мире искусственный интеллект научился предсказывать инфаркты и инсульты гораздо лучше врачей. Испытания системы проводятся в Великобритании.
Ученые из Barts Health NHS Trust и Университетского колледжа Лондона создали искусственный интеллект, обладающий способностью аккуратно предсказывать вероятность инфарктов и инсультов. Это первая в мире подобная система, и с ее помощью удалось отсканировать уже более 1 000 пациентов. Система отслеживать проток крови по организму, по которому можно предположить проблемы с сердцем. Выводы делаются на основе десятков и сотен тысяч аналогичных сканов у людей здоровых и впоследствии столкнувшихся с инфарктами и инсультами.
Сообщается, что эта технология более аккуратно предсказывает расстройства сердечно-сосудистой системы в течение следующих 19 месяцев, чем опытные врачи. И ее можно использовать командами медиков для последующих рекомендаций в лечении. Напомним, что болезни сердца и сосудов остаются главными убийцами человечества, а их распространенным симптомом считают уменьшение интенсивности кровотока по организму. Существуют разные методы оценки кровотока, но они инвазивные и влекут за собой риски.
Сердечно-сосудистое МРТ - неинвазивная методика. С ее помощью можно получить сканы функционала и структуры сердечно-сосудистой системы, что позволит врачам распознать аномалии. Эта методика хорошо распознает болезни артерий, но человеческий глаз просто не способен разглядеть сразу множество характерных характеристик, которые доступны искусственному интеллекту, как пишет журнал Circulation. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий