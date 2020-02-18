Упали в обморок: о каких проблемах со здоровьем это говорит

Потерять сознание способен самый здоровый человек: голод, нехватка воздуха, последствия стресса или болезни приводят к такому результату. Часто обморок говорит о проблемах со здоровьем. Подробнее — в материале MedikForum.ru.

Здоровье и обморок





Часто при обмороке речь идёт о сердечно-сосудистых заболеваниях или болезнях лёгких. Специалист должен направил на анализ крови, мочи, УЗИ сердца, ЭКГ, рентгенографию лёгких, сканирование сосудов головного мозга.





Врач мерит давление, попросит вести дневник: надо записывать показатели давления утром и вечером. Важно выяснить, имеются ли проблемы с давлением, так как резкое падение может быть причиной обморока.Часто люди даже не подозревают, являются гипертониками или нет.





Самыми опасными можно назвать сердечные (или кардиальные) обмороки как сигнале сердечного приступа. В числе особенностей замедление сердцебиения, невозможность определить пульс, посинение кожи. В данном случае уместно говорить о потере сознания, а не обмороке, продолжительностью до пяти минут. В данном случае необходим вызов скорой помощи.





Упавшему в обморок обычно подносят к носу ткань с нашатырным спиртом — это заставляет нервную систему прийти в норму. Медики не рекомендуют этого делать. После обморока человек сам придёт в сознание, не нужно его тормошить, бить по щекам. Это заставит пациента тратить больше сил для восстановления.





Профилактика обмороков





Обморок является следствием нарушения кровообращения головного мозга. Оно длится от нескольких секунд до минуты. Но падение возможно обернуться серьёзной травмой. Уместно вызвать скорую помощь, самостоятельно отправиться в травмпункт.





Зачастую люди говорят, что обморок приходит внезапно. Большинство пациентов испытывают слабость, потемнение в глазах, нехватку воздуха, сильную боль, тошноту. Подобные симптомы говорят, что нужно сесть, опустить голову между колен, затем выйти из душного помещения на свежий воздух.





Обморок — повод обратиться к врачу. Зачастую обморок говорит о проблемах с питанием, стрессе, гипоксии. Необходимо не назначать МРТ и другие анализы самому, а сначала пойти к терапевту, врачу общей практики. Сбор анамнеза подразумевает подробный рассказ пациента о состоянии до обморока. После будут назначены анализы для выяснения полной клинической картины.