Антисоциальное поведение прослеживается в мозге
Неправильное поведение человека может быть связано со структурами мозга. К такому выводу пришли новозеландские ученые.
Исследователи утверждают, что практикующие антисоциальное поведение люди имеют структурные различия в мозге, если сравнивать их с обычными людьми. В среднем, у них меньшая поверхность мозга и толщина коры, по сравнению с теми, кто не проявляет антисоциального поведения. К такому виду поведения относят хулиганство,, алкоголизм, наркоманию и тому подобное. Выводы ученых из Университета Отаго сделали на основе изучения сканов мозга 672 человек в возрасте от 45 и старше.
Исследование предполагает, что нужно изменить подход в деле борьбы с антисоциальным поведением. А за его развитием по сканам мозга на МРТ можно наблюдать в течение всей жизни человека. Ученые не знают, что вызывает изменения в структурах мозга, и как это напрямую отражается в поведении. Но технологии с каждым годом усовершенствуются, и адресный анализ мозга человека на высоком уровне уже стал возможным. Технически, это позволят использовать полученные результаты в будущем психологами и психотерапевтами, а также другими специалистами.
Конечно, одного скана мозга не будет достаточным, чтобы объявить человека подозрительным и ограничить в правах. Возможно, он всего-лишь потребует дополнительного внимания и наблюдения, пишут ученые в The Lancet Psychiatry. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий