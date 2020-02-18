Курильщики с ВИЧ чаще имеют болезни легких
Ученые из Канады заметили, что проживающие в Онтарио курильщики с ВИЧ чаще сталкиваются с хроническими легочными болезнями. Более того, они и начинаются у них раньше, чем у людей без ВИЧ.
Исследователи из St. Michael’s Hospital в Торонто проанализировали базу данных за 20 лет на людей моложе 35 лет с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Те ее жертвы, которые имели положительный ВИЧ-статус, на 34% чаще сталкивались с ХОБЛ, чем те, у кого не было нарушений иммунитета, способных вызвать СПИД. Опубликованное журналом CMAJ Open исследование также изучило заболеваемость ХОБЛ среди мужчин и женщин по отдельности.
Оказалось, что ВИЧ-инфицированные женщины на 54% чаще сталкиваются с болезнью легких, чем их ровесницы без ВИЧ. Основной причиной ХОБЛ считается курение, а эта вредная привычка более распространена среди ВИЧ-инфицированных. Так, в Онтарио 33% людей с ВИЧ курят, что намного выше, чем среди населения в целом (20-22%). Для того, чтобы сократить заболеваемость ХОБЛ среди ВИЧ-инфицированных людей необходимо проводить с ними разъяснительные беседы и снабжать полезной информацией через другие каналы.
Кроме того, людей с ВИЧ нужно чаще проверять на предмет наличия ХОБЛ. Болезнь неизлечима, она неуклонно прогрессирует, постепенно уменьшая рабочий объем легких пациента, но на ранних этапах ее развитие можно ощутимо замедлить. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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