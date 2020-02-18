Алое вера устраняет побочные эффекты после лучевой терапии

Алое вера устраняет побочные эффекты после лучевой терапии

Многие больные раком нуждаются в лучевой терапии, но испытывают побочные эффекты - эритему, зуд и боль. Алоэ вера была изучена на предмет его потенциального использования в профилактике и лечении побочных эффектов, связанных с облучением, поскольку она обладает различными свойствами и считается антиоксидантом и противовоспалительным средством. 

Ученые из Колледжа Святого Иоанна Фишера в Нью-Йорке провели всесторонний обзор, чтобы обобщить и оценить использование алоэ вера у пациентов,прошедших лучевую терапию. Статья была опубликована в журнале « Дополнительные методы лечения в клинической практике».

Эффективность алоэ вера в лечении побочных эффектов, связанных с излучением, была оценена в нескольких контролируемых исследованиях. В предыдущих систематических обзорах рассматривалось использование этого растения для радиационно-индуцированных кожных реакций. Фактически, обновленная литература включает использование алоэ вера для проктита.

Результаты

Авторы обнаружили, что:
  • алоэ вера может быть неэффективным для профилактики или лечения радиационных побочных эффектов у пациентов с раком молочной железы;
  • его можно использовать в сочетании с мягким мылом для лечения кожных реакций, вызванных радиацией;
  • средство показало эффективность, когда кумулятивные дозы облучения были больше 2700 градусов Цельсия (сГр) и при остром лучевом проктите.
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