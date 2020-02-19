Как вывести синяк народными методами

Гематома или синяк возникают из-за травмы мягких тканей, внутри которых залегают кровеносные сосуды. Могут образовываться спонтанно вследствие высокой ломкости сосудов или вследствие травматизации. Независимо от этого важно, что синяки, особенно на видных местах, портят внешность. Как вывести гематому, расскажет MedikForum.ru.





Холодный компресс





Холод отлично помогает при выведении синяков. Он предотвращает увеличение кровоподтёка. Народный метод заключается в том, чтобы приложить холодный компресс, как только появляется синюшное пятно. Возможно избавиться от отёка. Держать подобные средства необходимо, пока не исчезнет отёк.





Грелка





Исчез отёк? Приложите тепло. Народный метод позволит ускорить рассасывание. Держать на синяке около 30 минут. Позволительно купить грелку аптечную или сделать самостоятельно из нагретой соли, крупы, обёрнутых в полотенце.





Йодная сетка





Йод позволяет ускорить рассасывание гематомы. Оптимально рисовать сетку на ночь или за несколько часов до выхода из дома. Рисунок исчезнет с кожи не сразу, средству потребуется всасывание.





Бадяга





Гели, мази, измельчённый порошок — бадяга в аптеке продаётся в разнообразных формах. Средство эффективно в выведении синяков. Экстракт растения резко активизирует кровообращение в месте нанесения. Нужно наносить на повреждённую область или прикладывать в качестве компресса два-три раза в день.





Лекарственные травы





Отвары лекарственных трав — ромашки, липового цвета, чистотела, василька, мать-и-мачехи, болотного багульника — крайне эффективны в избавлении от синяков. Необходимо смешать 100 мл воды и одну чайную ложку растения, затем прикладывать компресс.





Капустный лист и другие подручные средства





Капустный лист прикладывают к синяку на 20 минут 2-3 раза в день. Подобный рецепт основан на измельченном сыром картофеле, смеси мёда и измельчённого репчатого лука.





Один народный рецепт предполагает использование компресса из водки с солью. Только есть риск пересушить кожу. Для компрессов также подходят уксус с солью, лук с солью, свекла с медом.





Народных рецептов выведения синяков очень много. Мы перечислили самые действенные, которые точно приведут к избавлению от синяков.