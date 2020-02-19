По уровню заботы о детях Россия уступила даже Молдове
Будущее каждого ребенка в мире под угрозой, так как продолжавшийся десятилетиями прогресс науки затормозился. Такие печальные данные содержатся в новом отчете ВОЗ.
Ожирение, загрязнения воздуха и изменения климата представляют "немедленную угрозу" для детей самых разных стран, включая самые богатые и самые бедные. Подготовленный 40 экспертами ВОЗ отчет опубликован журналом Lancet. Из 180 стран, оцененных учеными, ни одна не обеспечивает адекватной защиты здоровья детей по всем показателям. Большой бизнес необходимо винить в использовании "эксплуататорской маркетинговой практики" по "продавливанию фастфуда и продуктов с высокой степенью переработки, сладких напитков, алкоголя и табачных изделий среди детей".
К примеру, Великобритания дает чуть ли не наилучший старт жизни ребенка - страна входит в десятку лучших по уровню заботы о детском здоровье. А вот по степени обеспечения здоровой окружающей среды она занимает только 133 место в мире. Это касается, прежде всего, качества воздуха. Снижается число вакцинированных детей, а уровень детской иммунизации упал до 94% - ниже, чем в большинстве европейских стран. Кроме того, в Великобритании остро стоит и проблема детской бедности.
В десятку лучших стран по уровню процветания детей попали Норвегия, Южная Корея, Нидерланды, Франция, Ирландия, Дания, Япония, Бельгия, Исландия, Великобритания. В десятке худших ЦАР, Чад, Сомали, Нигер, Мали, Гвинея, Нигерия, Южный Судан, Сьерра-Леоне и Афганистан. Россия в этом рейтинге на 79-м месте, пропустив вперед почти всех соседей по СНГ кроме Киргизии и Украины, которая расположилась на 91-м месте. Нас обогнали Узбекистан, Ливан, Уругвай, Молдова, Армения, Туркмения и Беларусь, которая превзошла даже США (39-е место) и заняла 35-ю строчку. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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