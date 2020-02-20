Обнаружена часть коронавируса, атакующая клетки человека
Американские ученые составили подробную карту китайского коронавируса. Выявлена его часть, которая атакует клетки человека, и это может привести к созданию вакцины через два года.
Исследователи из Университета Техаса в США составили подробную карту китайского коронавируса, на счету которого более 2 100 жизней. Обнаружена и изучена та его часть, которая проникает в клетки человека и инфицирует организм. 3D-модель вируса стала первой в мире. Ученые наблюдали за аналогичными вирусами, включая атипичную пневмонию и MERS, что существенно облегчило их задачу. Белок в форме "шипа" на поверхности нового вируса вызывает иммунную реакцию у человека. Он может стать ключом при создании новой вакцины или метода лечения.
Работы над созданием вакцины уже начались. Ее авторы надеются, что сумеют выполнить поставленную задачу в течение 18 месяцев. Коронавирусы - семейство вирусов, получивших такое название из-за своей формы, похожей на корону. Бактерии это клетки, созданные из органелл - тех же самых базовых структур, из которых состоят люди, животные и растения, но не вирусы. Последние содержат либо ДНК, либо РНК, заключенные в белковые оболочки капсиды. У некоторых вирусов имеются дополнительные защитные слои.
Вирусы отличаются друг от друга генетически (ДНК или РНК), а также по белкам на поверхностях, дающим возможность проникать в мембраны других клеток. Коронавирусы связаны между собой похожей на шипы формой, напоминающей корону. Эти "шипообразные" белки и являются их главным оружием при инфицировании живых организмов, пишет DailyMail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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