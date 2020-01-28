Johnson & Johnson сделает вакцину от китайского вируса
Американский холдинг уверен в том, что сможет выпустить вакцину от китайского коронавируса, обеспечивающую длительную защиту. Однако на её разработку потребуется не менее года.
Компания Johnson & Johnson присоединилась к значительному количеству учёных, правительств, университетов и других компаний, работающих над вакциной против китайского коронавируса. Представители американского гиганта заявили о том, что уверены в возможности создать эту вакцину. Работы стартовали две недели назад, но, по словам экспертов, эта вакцина может выйти на рынок не ранее чем через год. Вполне возможно, что к тому времени о китайском коронавирусе уже забудут.
Сегодня многие благотворительные общества собирают деньги на разработку эффективной вакцины, средства выделяются также различными коммерческими организациями и властями разных стран. Общее количество заразившихся коронавирусом составляет 3 000 человек в разных странах мира, и только в США сейчас обследуют 110 пациентов, которые могли подцепить вирус. Об этом сообщает CNBC. Власти Америки призвали своих граждан воздержаться от визитов в Китай, если они не связаны с экстренной необходимостью, то же самое предупреждение издал и российский Роспотребнадзор. Российские туристические компании с сегодняшнего дня приостановили приём организованных туристических групп из Китая.
Между тем многие эксперты высказали свою точку зрения о том, что эпидемию коронавируса возьмут под контроль и ликвидируют в течение нескольких месяцев. И когда через год или полтора будет изготовлена вакцина от этого коронавируса, то она окажется неактуальной. Все деньги на болезни делаются прямо сейчас. Это и расходы на производство вакцины, и продажа медицинских масок. Даже в Китае, где производится основной объем этих масок, сегодня наблюдается резкая нехватка данных средств профилактики, а какие-то магазины взвинтили цены в десятки раз. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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