Женщине пришлось играть на скрипке во время операции на мозге
Необычный случай произошел в процессе операции на головном мозге в столице Великобритании – Лондоне. Пациентке пришлось играть на скрипке прямо во время хирургического вмешательства.
Женщину по имени Дагмар Тернер разбудили прямо во время операции по удалению опухоли из головного мозга. Пациентка наигрывала гаммы, и врачи Королевского колледжа таким образом контролировали процесс, регистрируя мозговую активность Тернер.
Медики пояснили, что никакой угрозы для жизни и здоровья женщины эта ситуация не представляла. Все дело в том, что непосредственно в головном мозге человека нет болевых рецепторов. Благодаря этому можно проводить часть операции, пока пациент находится в сознании.
Видеоролик, на котором запечатлено необычное хирургическое вмешательство в Лондоне, можно посмотреть на портале YouTube.
Ранее наш портал «Медикфорум» писал, что из-за чрезмерного увлечения солярием 44-летняя жительница Великобритании осталась без левого уха.
Оставить комментарий