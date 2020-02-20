Женщине пришлось играть на скрипке во время операции на мозге

Операция

Необычный случай произошел в процессе операции на головном мозге в столице Великобритании – Лондоне. Пациентке пришлось играть на скрипке прямо во время хирургического вмешательства.

Женщину по имени Дагмар Тернер разбудили прямо во время операции по удалению опухоли из головного мозга. Пациентка наигрывала гаммы, и врачи Королевского колледжа таким образом контролировали процесс, регистрируя мозговую активность Тернер.

Медики пояснили, что никакой угрозы для жизни и здоровья женщины эта ситуация не представляла. Все дело в том, что непосредственно в головном мозге человека нет болевых рецепторов. Благодаря этому можно проводить часть операции, пока пациент находится в сознании.



Видеоролик, на котором запечатлено необычное хирургическое вмешательство в Лондоне, можно посмотреть на портале YouTube.

Ранее наш портал «Медикфорум» писал, что из-за чрезмерного увлечения солярием 44-летняя жительница Великобритании осталась без левого уха.
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