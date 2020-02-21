Машины предсказывают пандемии не лучше людей
Искусственный интеллект из Бостона предупредил о вспышке коронавируса лишь за 30 минут до того, как это сделали люди. Причем он поставил уровень опасности всего в 3 из 5.
Самые совершенные машины искусственного интеллекта установлены в США и других странах для автоматического мониторинга и оценки инфекций, а также рисков для здоровья. До сих пор они едва превосходят людей в этом вопросе, что показала история с коронавирусом из Китая. И если люди несколько уступают машинам в скорости, их прогнозы оказываются более точными. Раннее предсказание угрозы вспышки той или иной болезни дает властям и экспертам время на спасение жизней. В последние дни 2019 года искусственный интеллект в Бостонском детском госпитале издал первое глобальное предупреждение о возможной эпидемии коронавируса в Китае.
Но понадобился интеллект человека, чтобы распознать значительность этой вспышки и сообщить о ней экспертам в других странах. Сами люди рассчитали правильно опасность будущей эпидемии коронавируса лишь на полчаса позднее машины. В будущем технологии, возможно, смогут выступать с ранними предупреждениями о подобных угрозах, но сейчас основное значение имеет сбор информации. Правительства разных стран должны быть максимально открыты в этом вопросе.
Эксперты сравнивают компьютерный искусственный интеллект с автомобильным сигналом - его легко нажать, но также и легко проигнорировать. Команда медицинских экспертов по-прежнему может выполнять тяжелый труд, отсеивая в потоках информации слухи от правды. Все еще неясно сможет ли в будущем справляться с этой задачей компьютер, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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