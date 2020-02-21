Анализ мочи предскажет рак за 10 лет
Простой анализ мочи поможет в диагностике рака мочевого пузыря за 10 лет до появления симптомов. Он распознает генетические мутации.
Масштабное исследование показало, что около 50% жертв рака мочевого пузыря можно распознать за 10 лет до появления первых симптомов опухоли. В нем принял участие 131 житель Ирана в возрасте от 40 до 75 лет, у 30 из которых рак нашли через 10 лет. Анализ мочи позволил распознать эту болезнь у 14 из этих 30. С его помощью определялись генетические мутации TERT в ДНК. Их нередко встречают в опухолях мочевого пузыря. Получены первые подтверждения того, что вызываемые TERT мутации - неинвазивные биомаркеры для ранней диагностики рака мочевого пузыря.
Сейчас команда ученых из Университета Тегерана проводит более масштабное исследование для подтверждения эффективности найденной методики. Обычно опухоли возникают на оболочке мочевого пузыря или в мышечной ткани. Рак более распространен среди мужчин, примерно 50% пациентов могут рассчитывать прожить более 10 лет, половина случаев рака предотвратима. Его причинами бывает курение и воздействие химических веществ из пластика и краски. Классические симптомы рака - кровь в моче, частые мочеиспускания, боль в тазовой области. Лечение включает операции, облучение, химиотерапию.
Сегодня рак мочевого пузыря диагностируют с помощью инвазивной цистоскопии, требующей введения камеры в орган. Диагностика проводится только при наличии выраженных симптомов, а это значит, что болезнь уже запущенна. Анализ мочи намного упрощает и ускоряет процесс, как пишет Lancet EBioMedicine. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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