Жир вокруг кровеносных сосудов полезен
Исследование показало, что формирующийся вокруг кровеносных сосудов жир может поддерживать их здоровье. Чего не скажешь о жировых бляшках внутри сосудов и артерий.
Научный журнал Scientific Reports публикует результаты исследования, показавшего, что скапливающаяся вокруг артерий периваскулярная адипозная ткань (PVAT) помогает артериям выдерживать мышечную нагрузку при постоянном напряжении. Ученые из Университета Мичигана сравнили этот механизм с расширением мочевого пузыря для сбора большего количества жидкости. При этом данный орган не позволяет этой жидкости утекать, сохраняя непроницаемость. Наблюдения на лабораторных крысах показали, что PVAT снижает степень давления, испытываемого кровеносными сосудами по мере натяжения.
Тем самым сосуды используют меньше энергии и испытывают меньший стресс. PVAT до последнего времени игнорировалась учеными, считавшими, что ее основная цель - хранение липидов. Традиционно наука делила кровеносные сосуды на три части - внутренняя, средняя и наружная оболочки. Теперь выдвинуто предположение о том, что PVAT это четвертая оболочка, которую некоторые называли адипозной или жировой. При лабораторных исследованиях с сосудами ее обычно отделяли и выбрасывали.
Доказано, что PVAT играет роль в функционировании кровеносных сосудов. В частности, выделяет субстанции, заставляющие сосуды расслабляться и сокращаться. Установлена способность этой ткани обеспечивать структурные преимущества артериям именно за счет стрессовых расслаблений. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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