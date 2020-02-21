Медсестры чаще думают о суициде

"Никто на работе никогда не узнает, что вы посещали психологов и получали профессиональные советы по такому неоднозначному поводу, - рассказывает медсестра и соавтор исследования Джуди Дэвидсон (Judy Davidson). - Вы можете даже поддерживать связь с психологами этой программы через электронную почту, послания в которой также тщательно шифруются и не подлежат разглашению. Мы знаем, с какими вызовами приходится сегодня сталкиваться медсестрам, и что можно сделать для того, чтобы им помочь".

Ученые из Калифорнийского университета Сан-Диего обнаружили, что медсестры в 1,4 раза чаще сводят счеты с жизнью, чем это происходит среди населения в целом. Им требуется особая программа профилактической помощи со стороны психологов. Большинство медсестер не обратятся к ней, если возникнет угроза разглашения подобной информации. При Университете Калифорнии в Сан-Диего действует подобная программа, обеспечивающая медсестрам полную анонимность, как пишет Sigma.По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире каждые 40 секунд какой-либо человек сводит счеты с жизнью. В США самоубийства остаются 10-й главной причиной смертности населения, невеселые показатели в этом плане демонстрирует и Россия. Здесь особо распространен суицид среди подростков и молодых людей. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ