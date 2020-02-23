8 привычек, которые убивают здоровье почек

Почки являются органическим фильтром — очищение организма от микробов, токсинов, шлаков и инфекций проводится именно через них. Поддержание водно-соляного баланса, кровяного давления — это далеко не полный список функций почек.





Важно поддерживать здоровье почек. MedikForum.ru рассказывает о привычках, которые навредят почкам.

Курение, алкоголь





Убить почки возможно самыми разными способами. Один из проверенных — курение и алкоголь. Хотите сохранить здоровье почек — откажитесь от вредных привычек.





Отсутствие сна, кофеин





Недосыпание и большое количество потребляемого кофеина сказывается на состоянии вышеуказанного органа. Во время сна производится обновление почечных тканей. Нехватка сна приведет к тому, что данный процесс не будет завершаться. Произойдёт нарушение работы органа. Кофеин заставляет долго не спать, что тоже сказывается на состоянии почек. К тому же кофе обладает мочегонным действием, осуществляется обезвоживание организма, почки работают вхолостую на усиленной теме.





Малоподвижный образ жизни





Движение — жизнь, это факт. Из-за недостатка физической активности в почках возникают застойные явления, что способствует образованию песка, камней. Избежать застоев можно при помощи повышения активности — хотя бы раз в час надо делать разминку на работе, а три раза в неделю посещать зал, бассейн, больше гулять.





Неправильное питание





Нарушения рациона медленно и верно убивает почки. В меню ежедневно должно присутствовать богатство минералов, витаминов. Ежедневно нужно принимать не меньше 1,3 мг витамина В6, который содержится в достатке в рыбе, мясе птицы, картофеле, фруктах, кроме цитрусовых.





Удержание мочи





Привыкли постоянно терпеть и ходить в туалет только когда уже невозможно держать в себе? Это плохая привычка для здоровья почек, приводящая к почечной недостаточности.





Большое количество натрия





Избыток натрия в организме приводит к проблемам с органом, о котором ведём речь. Основным источником компонента является поваренная соль. Её большое потребление приводит к нарушению функции водно-солевого обмена.





Избыток белка





Белок не скапливается в теле, лишние белковые соединения и продукты распада увеличивают почечную нагрузку. Не всегда орган способен справиться с попадающими продуктами обмена, поэтому осев, они превращаются в камни.





Мало жидкости





Вода позволяет почкам работать правильно. От нехватки жидкости здоровье почек будет под угрозой. Оптимально пить воду по формуле: 30 мл на 1 кг веса.