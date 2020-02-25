Ради здоровья печени: полезные продукты

Печень – важный орган, способный справиться с токсинами и прочими загрязняющими веществами. От нездоровой еды, алкоголя, курения и стрессов здоровье печени может быть подорвано.





Какая пища станет идеальной в плане пользы для печени, расскажет MedikForum.ru.

Чеснок





Продукт известен повышением иммунитета, защиту от вирусов и бактерий. Польза чеснока распространяется на печень – чистка органа гарантирована. В продукте содержатся антиоксиданты, минералы, способствующие оздоровлению органа. Селен и аргинин регулирует давление в печени и очищает кровеносные сосуды.





Оливковое масло





Оливковое масло холодного отжима крайне полезно для печени. Небольшое количество продукта оказывает желчегонное и укрепляющее действия. Липиды поглощают токсины, перенимая на себя часть функций.





Свёкла





Если имеются заболевания печени, то свёкла обязательна к употреблению. Овощ восстанавливает, обновляет клетки, а свекольный сок щадяще очищает печень. Главное не переборщить.





Мёд





Уменьшение количества сахара станет идеальным решением для здоровья печени. Заменить продукт идеально мёдом. Здесь тоже важно не навредить – есть не больше 1-2 чайной ложек в день. За счёт активных компонентов мёда улучшится выработка желчи, восстановятся клетки.





Куркума





Куркумин в составе восточной приправы защищает желчный проток, ускоряет поток желчи, действуя в качестве очистителя. Куркума полезна в блюдах, особенно мясных.





Грейпфрут





Фрукт чаще используется в качестве жиросжигающего продукта. На этом его функции не оканчиваются. Цитрусовый фрукт является ценным источником глутатиона, антиоксиданта, питающего печень.





Яблоки





Главный и доступный продукт для защиты здоровья печени – яблоки. Потреблять фрукты можно в любом виде – свежем, печеном, замороженном. Наиболее полезными считаются печеные яблоки – в них имеется пектины, связывающие и выводящие излишки холестерина, образующегося в печени.