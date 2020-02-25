В Ростове-на-Дону проведут ликбез для врачей по головокружениям

В Областном консультативно-диагностическом центре работает одна на весь Южный федеральный округ вестибулярная лаборатория.В субботу, 29 февраля, единственный специалист в Ростовской области, специализирующийся на проблеме головокружений - врач-невролог высшей категории Ольга Петручик проведет ликбез для врачей на базе Центра.Кабинет диагностики и лечения головокружения был создан в ОКДЦ пять лет назад. «Целью кабинета мы видели оптимизацию лечебно-профилактической помощи больным с вестибулярными нарушениями в Ростове и области. По сути его цель - улучшение качества жизни пациентов даже из самых удаленных районов, - рассказала руководитель кабинета Ольга Петручик. - К тому времени уже имеющийся в нашем Центре потенциал создавал все условия для квалифицированной помощи пациентам с вертиго. В первую очередь, это плотное взаимодействие грамотных неврологов, оториноларингологов, сурдологов, кардиологов, психотерапевтов, наличие современной оснащенной вестибулярной лаборатории (видеонистагмография, калорическая проба, стабиллоплатформа), отделения лучевой и функциональной диагностики. Такие диагностические возможности до сих пор есть только у нас среди медицинских организаций на юге России и Северном Кавказе».Ольга Петручик считает вертиго достаточно распространенным заболеванием не только в Ростовской области, но и по всей России. К сожалению, диагностика его находится на очень низком уровне. «Это обидно, так как большинство видов головокружения излечимы, но для помощи пациенту необходимо владеть специальными знаниями и навыками проведения вестибулярных проб при помощи дополнительного оборудования, что не всегда представляется возможным на приеме обычного невролога», - говорит Петручик.Головокружение свидетельствует о рассогласовании информации, поступающей из трех физиологических систем, отвечающих за ориентацию в окружающем пространстве: вестибулярной, зрительной, осязательной.Именно поэтому у нас кружится голова после каруселей, что совершенно нормально. Ведущая роль в ощущении нами равновесия принадлежит вестибулярному аппарату, который расположен во внутреннем ухе. От вестибулярного аппарата информация поступает в центральную нервную систему. Если в вестибулярном аппарате прерывается цепочка передачи импульсов в головной мозг, то человек начинает испытывать дискомфорт и головокружение.Головокружение в сочетании с потерей сознания, слабостью, проблемами с координацией движения и головными болями возникает при остром нарушении мозгового кровообращения, при инсультах. Если у вас не только кружится голова, но и появились другие неприятные ощущения - нарушения зрения, шум в ушах, головная боль, нужно немедленно обратиться к врачу.Мастер-класс «Клинические особенности течения заболеваний с вестибулярным синдромом у пациентов разных возрастных групп» начнется в 10.00 в ГАУ РО «ОКДЦ» (ул. Пушкинская, 127). В мероприятии примут участие терапевты, неврологи, оториноларингологи, сурдологи. Мастер-класс посвящен лечению периферических головокружений, проведению диагностических и лечебных маневров, демонстрацией работы кабинета вертиго.