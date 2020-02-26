Каждому третьему в Венесуэле грозит голод
Более трети жителей этой страны с большим трудом удовлетворяют базовые потребности в питании. Эту информацию публикует Всемирная продовольственная программа ООН.
Результаты общенационального опроса жителей Венесуэлы обнародованы на этой неделе. В опросах приняли участие 8 300 человек, причем авторитетное агентство при ООН было приглашено в Венесуэлу местным правительством. Установлено, что 9,3 млн жителей сталкиваются с умеренными или жесткими ограничениями в питании. Это значит, что они не могут удовлетворять самые базовые потребности в разнообразной еде.
По мнению экспертов ООН, это повод для общенациональных опасений в Венесуэле. Даже в обеспеченных районах страны проблемы с пищей имеются у 20% жителей. При этом президент Николас Мадуро отказывается приглашать международные организации для изучения экономического кризиса. Но Всемирная продовольственная программа получила "полную независимость" при проведении своего исследования, сбор данных никто из властей не контролировал.
74% семей в Венесуэле предпринимают шаги для того, чтобы справиться с нехваткой продовольствия. В частности, сокращается количество и ассортимент семейного питания. 60% сокращают размер порций, 33% принимают еду в качестве оплаты за свою работу, 20% продают вещи из дома для покупки питания. Проблема не столько в нехватке пищи (в коммерческих магазинах она есть), сколько в невозможности ее приобрести из-за масштабной безработицы и беспрецедентной инфляции в стране, пишет Associated Press. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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