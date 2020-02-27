Стволовые клетки могут стать спасением для диабетиков

«У мышей, которые использовались для эксперимента, был серьезный диабет с показателем сахара в 500 мг на децилитр крови. Для человека такой уровень смертелен. Использование полученных бета-клеток в течение двух недель вернуло уровень сахара в норму. Он оставался таковым на протяжении многих месяцев», - рассказывает доктор Джеффри Р. Миллман, доцент кафедры медицинской и биомедицинской инженерии в Университете Дж. Вашингтона.

Ученые смогли преобразовать стволовые клетки человека в бета-клетки (инсулин-продуцирующие). Их пересадка мышам продемонстрировала возможность контроля уровней сахара в крови. По сути, мыши были излечены от диабета на срок до девяти месяцев.Исследователи из Медицинской школы Университета Дж. Вашингтона опубликовали свои изыскания в журнале Nature Biotechnology.Несмотря на воодушевление, Миллиман подчеркивает, что до применения стратегии для лечения людей еще далеко. Сначала нужно протестировать использование таких клеток в течение более долгого периода времени и на более крупных животных. Кроме этого, необходимо автоматизировать процесс получения бета-клеток.