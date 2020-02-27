Борода повышает риск заражения коронавирусом
Много лет растительность на лице мужчины считается модным атрибутом. Учёные доказали, что усы и борода увеличивают риск заражения коронавирусом.
Гладко выбритое лицо мужчины сегодня, что называется, не в тренде, но это гораздо более эффективный способ защиты от коронавируса, по сравнению с хипстерской бородкой. Американские Центры по контролю и профилактике болезней опубликовали графику с различными вариантами растительности на лице. Она показывает, что от обилия волосяного покрова на мужском лице зависит эффективность медицинских масок и респираторов в деле защиты от проникновения вредных патогенов. Чем больше этой растительности, тем угроза заражения выше.
Это таблица была впервые составлена задолго до возникновения коронавируса в 2017 году, но теперь она стала гораздо более актуальной. Американские ученые подчеркивают: не вопрос, сможет ли коронавирус вызвать эпидемию в США, вопрос заключается в том, когда именно это произойдёт. Полностью выбритое лицо или «гитлеровские усики» являются самым надежным вариантом при использовании медицинских масок и респираторов. При такой растительности материал плотно прилегает к коже лица и не позволяет вредным частицам проникать вовнутрь.
Разного рода эспаньолки или шкиперские бороды под подбородком, тоже ставшие популярными в последние годы, значительно увеличивают вероятность заражения. Особенно она высока при густых окладистых бородах, считающихся сегодня признаком маскулинности. Отметим, что так называемые «гитлеровские усики» не были изобретением собственно Адольфа Гитлера. Солдаты Первой мировой войны брили усы таким образом, чтобы они не мешали им пользоваться противогазами при распространенных в тот период газовых атаках, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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