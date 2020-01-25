Короновирус: подтвержден случай во Франции, но людей призывают не паниковать

Риск «очень низкий»

Коронавирус не сильно заразный

"Во многих случаях вирус передается другому человеку, а затем инфекция умирает", - пояснил Йонас Шмидт-Шанасит из Института тропической медицины им. Бернхарда Нохта. - "Длинные цепочки передачи от одного к другому, как и в случае с Sars, до сих пор не выявлены. Иногда может быть больной человек, который заражает многих других, но вирус обычно передается только одному человеку".

Распространение коронавируса