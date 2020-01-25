Короновирус: подтвержден случай во Франции, но людей призывают не паниковать
По данным на утро 25 января в Китае уже умер 41 человек в результате заражения коронавирусом. Становится все больше закрытых мегаполисах, зарегистрированы первые случаи в США и Франции, во всем мире растет страх и паника. Важные факты, которые вы должны знать.
Риск «очень низкий»Институт Роберта Коха в Германии не видит опасность от коронавируса для Европы. По мнению экспертов, риск ввоза этой болезни "низкий". Риск для населения оценивается как «очень низкий». Российские специалисты также не советуют гражданам паниковать - пока ни одного случая заражения коронавирусом в России не зарегистрировано.
Коронавирус не сильно заразный
"Во многих случаях вирус передается другому человеку, а затем инфекция умирает", - пояснил Йонас Шмидт-Шанасит из Института тропической медицины им. Бернхарда Нохта. - "Длинные цепочки передачи от одного к другому, как и в случае с Sars, до сих пор не выявлены. Иногда может быть больной человек, который заражает многих других, но вирус обычно передается только одному человеку".
Распространение коронавирусаСегодня, в субботу 25 января, китайское государственное телевидение сообщило о 41 смерти и почти 1300 зараженных в Китайской Народной Республике - это на треть больше, чем днем ранее. Есть также случаи в Японии, Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Тайване, Франции, США и Австралии.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, что в Россию коронавирус может придти в посылках.
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