7 признаков, по которым легко распознать менингит

Менингит — заболевание, характеризующееся воспалением оболочек головного и спинного мозга. Причин образования недуга и видов течения множество. Симптомы, как правило, похожи. Болезнь обычно проявляется у детей, поэтому родителям важно знать симптомы. Перечислим признаки менингита в материале.





Внезапная лихорадка





Лихорадка начинается внезапно. Заболевший ребёнок начинает дрожать, появляются жалобы на постоянный холод. Температура мгновенно высоко поднимается, сбить её непросто. Помните, лихорадка является признаком многих болезней. Важно обращать внимание на другие симптомы.





Сильная головная боль





Невыносимая головная боль образуется у пациентов с менингитом. Она часто проникает в область шеи. Раскалывающие болезненные ощущения могут не дать почувствовать неприятный дискомфорт в шее. Грудные дети с менингитом имеют выпуклость в зоне родничка.





Двоение в глазах, светочувствительность





Сфокусировать зрение больному менингитом будет непросто. Картинка в глазах словно раздваивается. Жалобы на зрение — обычная практика при заболевании.





Боязнь яркого света проявляется при менингите не реже. Это довольно частотный признак, сопровождающий двоение в глазах. У детей при взгляде на свет начинают слезиться глаза, усиливаются тошнота, головная боль.





Боль в животе, тошнота и рвота





При менингите утрачивается аппетит, желание кушать пропадает из-за постоянной тошноты в основном. Симптом способен сопровождаться болью в животе и рвотой.





Ригидность затылочных мышц





Менингит характеризуется данным признаком. У больного возникает довольно узнаваемая поза. Он лежит на боку с запрокинутой головой, согнутыми ногами. Попытка разогнуть шею будет неудачной, у пациента это не получится сделать.





Невозможность разогнуть ноги





Получившаяся попытка наклонить голову к груди ещё ничего не значит. После такого действия автоматически сгибаются в коленях ноги. Но разогнуть их не получится.Явление имеет название верхний синдром Брудзинского.





Не менее часто возникает синдром Кернига. Подняв ногу на 90 градусов, разогнуть ногу будет невозможно.





Высыпания на коже не бледнеют





Появляются высыпания на коже. Обычная сыпь, несвязанная с менингитом, пройдёт без проблем. Можно пройти тест на менингит: взять стакан из прозрачного стекла, приложить к высыпаниям, надавить, чтобы кожа под стаканом побледнела. Бледнеет? Значит, менингита нет. Сохранение цвет может являться признаком менингита.





Что делать, если у ребёнка признаки менингита?





Опасное заболевание является поводом для звонка в скорую помощь. Специалисту надо рассказать о симптомах. До прибытия медиков следует соблюдать постельный режим, сохранить тишину, приглушить свет, чтобы не обострять симптомы. Вероятность госпитализации высокая, отказываться от поездки в больницу не стоит. В больничных условиях реальнее вылечить недуг и избежать серьёзных последствий.