Сомнологи назвали настоящие причины разговоров во сне
Согласно статистике, около одного процента людей на планете разговаривают во сне. Примечательно, что они этого не помнят. Раньше специалисты считали, что таким образом подсознание пытается сказать то, о чем человек думает чаще всего. Но последние исследования сомнологов опровергли эту теорию. О новых результатах исследования сообщило издание The Mirror.
Сомнологи определили, что разговоры во сне провоцирует бессонница, депрессия, а также злоупотребление веществами, которые влияют на душевные переживания. Исследователи обнаружили, что люди, разговаривающие во сне, испытывают проблемы со сном. Им часто снятся кошмары.
Также была подтверждена теория о том, что разговоры во сне - это бессвязный набор слов, лишенный какого-то смысла. По мнению медиков, разговоры во сне могут говорить только об одном - что у человека есть проблемы со сном.
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