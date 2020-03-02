Сомнологи назвали настоящие причины разговоров во сне

Сомнологи определили, что разговоры во сне провоцирует бессонница, депрессия, а также злоупотребление веществами, которые влияют на душевные переживания. Исследователи обнаружили, что люди, разговаривающие во сне, испытывают проблемы со сном. Им часто снятся кошмары.Также была подтверждена теория о том, что разговоры во сне - это бессвязный набор слов, лишенный какого-то смысла. По мнению медиков, разговоры во сне могут говорить только об одном - что у человека есть проблемы со сном.