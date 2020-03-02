Ученые обнаружили ген, который поможет в борьбе с устойчивостью микробов к антибиотикам

Группа ученых из Университета Суррея, Великобритания, провела эксперимент на распространенном микроорганизме – кишечной палочке (E. Coli).Речь идет о штаммах с мутацией, позволяющей небольшой популяции бактерий выживать после воздействия антибиотиков и развивать устойчивость к ним в дальнейшем.Ученые провели исследование межпоколенческого и внутрипоколенческого фенотипического наследования параметров роста. В результате обнаружился мутировавший фенотип, который ассоциируется с пониженными уровнями фенотипического наследования и ответственный за него ген – транскрипционный фактор ydcI.Ученые предполагают, что терапия, направленная непосредственно на данную цепочку, связанную с устойчивостью к антибиотикам, может помочь в борьбе с резистентностью.