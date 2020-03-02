Препарат от гриппа изобрели в России

Разработка принадлежит ученым из Томска. Лекарство отличается высокой эффективностью в борьбе с гриппом и предназначено для его лечения и профилактики.Как заявили томские специалисты, их разработка безопасна для организма человека, поскольку препарат обладает низкой токсичностью и не несет канцерогенного и мутагенного действия.Препарат уже запатентован и будет доступен для потребителя. В частности, лекарство будет отличаться достаточно низкой стоимостью по сравнению с аналогичными препаратами, в частности с изобретением швейцарских медиков. Это возможно благодаря тому, что при производстве российского лекарства используются более дешевые компоненты.