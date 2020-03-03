Ученые узнали, как мозг воспринимает музыку
Канадские ученые из университета МакГилла выяснили провели масштабное исследование, чтобы выяснить, как человеческий мозг реагирует на музыку. В первую очередь исследователи обратили внимание на то, что мелодия и текст воспринимаются разными зонами головного мозга. Испытуемым давали прослушать музыку и наблюдали за происходящим с их мозгом с помощью магнитно-резонансной томографии.
Оказалось, что распознаванием музыки, мелодии и такта занимается правое полушарие мозга, а левое полушарие отвечает за идентификацию текста. Испытуемые не могли опознать текст, если в песне был нарушен такт. Аналогичное происходило и с музыкой, если учены нарушали ее частотность.
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