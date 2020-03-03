Ученые узнали, как мозг воспринимает музыку

Оказалось, что распознаванием музыки, мелодии и такта занимается правое полушарие мозга, а левое полушарие отвечает за идентификацию текста. Испытуемые не могли опознать текст, если в песне был нарушен такт. Аналогичное происходило и с музыкой, если учены нарушали ее частотность.