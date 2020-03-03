Обнаружен белок, который помогает восстановиться после травмы спинного мозга

Plexin-B2 – белок, направляющий аксоны (нервные тела) по центральной нервной системе (ЦНС). Согласно новому исследованию группы ученых из Медицинской школы Икан на горе Синай, данный белок играет важную роль в заживлении повреждений и восстановлении нервной системы после травм спинного мозга (ТСМ).Результаты исследования, опубликованного в Nature Neuroscience, могут дать старт разработке методов лечения аксонов, что поможет пациентам с ТСМ прийти в норму.Чтобы восстановить ткани после ТСМ, организм мобилизует иммунные и глиальные клетки. С их помощью формируется барьер вокруг раны, снижается воспаление.В рамках исследования ученые обнаружили, что процесс восстановления начинается значительно раньше и для него требуется белок Plexin-B2. Отсутствие его приводит к повреждению ткани, усилению воспаления и как следствие препятствию регенерации.