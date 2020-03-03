Ученые предложили диагностировать желтуху у детей с помощью приложения

Старший автор статьи доктор Теренс Ленг, представляющий кафедру медицинской физики и биомедицинской инженерии заявляет: «Чаще всего определяется желтуха у новорожденных на глаз. Однако это ненадежный метод, особенно для темнокожих детей. Наш метод с использованием смартфона более практичен. Но требуется проведение масштабных исследований».

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели экспериментальное исследование. В его рамках они определяли наличие желтухи у новорожденных с помощью приложения. По их мнению, фотография глаз может стать недорогим, но при этом эффективным способом обнаружения состояния.По всему миру в год погибает 114 тыс. детей, а 178 тыс. приобретают инвалидность, несмотря на то, что желтуха лечится. Вызывает ее скопление билирубина. Чаще всего для новорожденных состояние безвредно, но порой нейротоксическая форма вещества может проникать в мозг, вызывая серьезные изменения.В рамках эксперимента были сделаны снимки 37 детей. Изображения были обработаны для определения примерного уровня билирубина в крови. При сравнении с результатами анализов выяснилось, что метод успешно выявил все случаи, где требовалось лечение.