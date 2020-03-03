Простой анализ крови распознает рак легких заранее
Ученые разработали и уже успешно используют простой анализ крови, за годы до появления первых симптомов обнаруживающий рак лёгких. Это позволяет спасать многие тысячи жизней.
В Великобритании начались обширные клинические исследования нового анализа крови EarlyCDT, способного обнаружить рак легких за 4 года до появления первых симптомов. В них принимают участие более 12 000 регулярных курильщиков. К сожалению, опухоли легких на первых стадиях проходят практически без симптомов, из-за чего 80% диагнозов ставится, когда радикально помочь человеку уже ничем нельзя. Поэтому у рака легких печальная статистика, ведь менее 5% пациентов выживают более 5 лет от установки диагноза. Если опухоль легких обнаружили на ранней стадии, то показатели выживаемости поднимаются до 57%.
EarlyCDT ищет 7 антител – белков иммунной системы для защиты организма от рака. Эти антитела часто присутствуют в крови в тот момент, когда рак ещё только делает первые шаги в организме человека, и до появления классических симптомов остаются годы. Некоторые опухоли легких ещё невозможно разглядеть на компьютерной томографии или рентгене, ведь для этого их размер должен превышать 8 мм.
За счёт анализа крови EarlyCDT эти опухоли засекают заранее. На таких ранних этапах выживаемость при раке легких может приближаться к 90%. Хотя данная технология была разработана для диагностики рака легких, она может применяться и для других опухолей. Клинические исследования анализа при диагностике рака печени начались в 2018, скоро стартует исследование EarlyCDT в отношении пациентов с опухолями груди, яичников и предстательной железы, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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