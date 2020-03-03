В России нашли способ удалять раковые клетки без помощи скальпеля
Российские ученые разрабатывают метод удаления злокачественных опухолей магнитными импульсами, при этом не повреждая окружающие ткани.
Работа ведется в Самарском национальном исследовательском университете. Суть нового метода заключается в том, что магнитные импульсы способны проникать в глубину тканей, не нанося им вреда и воздействовать лишь на определенный слой клеток, заданный медиками.
Данные импульсы выбирают раковую клетку и оказывают на нее воздействие, в результате чего клетка опухоли погибает. Происходит это за долю секунды.
Однако, технологию не смогут внедрить в ближайшее время. Ученым предстоит изучить, какие именно величины мощности магнитного импульса можно безопасно использовать в лечении раковых опухолей.
В случае успеха новый метод станут активно применять в медицине.
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