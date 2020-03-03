В России нашли способ удалять раковые клетки без помощи скальпеля

Российские ученые разрабатывают метод удаления злокачественных опухолей магнитными импульсами, при этом не повреждая окружающие ткани.Работа ведется в Самарском национальном исследовательском университете.Данные импульсы выбирают раковую клетку и оказывают на нее воздействие, в результате чего клетка опухоли погибает. Происходит это за долю секунды.Однако, технологию не смогут внедрить в ближайшее время. Ученым предстоит изучить, какие именно величины мощности магнитного импульса можно безопасно использовать в лечении раковых опухолей.В случае успеха новый метод станут активно применять в медицине.