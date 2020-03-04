В онкоцентре Ростова-на-Дону спасли жизнь двухлетнему малышу, больному раком

Донские хирурги первыми в России удалили опухоль ребенку при помощи новой технологии.Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии (ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России) удалили ребенку опухоль крестцово-копчиковой области. Для этого было использовано навигационное оборудование нейрохирургической операционной.У маленького жителя Ростовской области была обнаружена крупная герминогенная опухоль диаметром 11х7 см. Злокачественное новообразование исходило из копчика внутрь таза. Малыш, которому было всего 2,5 года, находился в тяжелом состоянии.Ростовские онкологи приняли решение удалять злокачественное новообразование, применив технологию флуоресцентной микроскопии для контроля радикальности линии резекции опухоли. Подобную технологию регулярно используют нейрохирурги онкоцентра при операциях на головном мозге. Хирургическое вмешательство выполняла бригада абдоминальных и детских хирургов во главе с руководителем ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России, онкохирургом Олегом Китом.— За два часа до операции малышу был введен специальный препарат, окрашивающий опухолевые клетки. Для контроля линии резекции опухоли мы использовали операционный микроскоп с блоком флуоресцентной навигации. После удаления новообразования по отсутствию окрашенных клеток в операционной ране, мы убедились, что опухоль удалена радикально и не грозит рецидивом. Я считаю, методика подтвердила свою эффективность, — объяснил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, онкохирург Олег Кит.Операция прошла успешно, сейчас малыш уже готовится к выписке. За его дальнейшим состоянием будут наблюдать специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии в Ростове-на-Дону.Герминогенные опухоли встречаются достаточно редко, они составляют 3-5% от всех онкологических заболеваний у детей. После хирургического лечения пациентов с герминогенными опухолями крестцово-копчиковой области могут возникнуть рецидивы. Это обусловлено трудностями дифференцировки здоровых и пораженных опухолью тканей во время операции.