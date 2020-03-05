Ученые предложили новый вариант лечения малярии

«В ходе доклинических испытаний соединение WM382 ингибировало рост малярийного паразита у носителя и предотвращало его передачу обратно комару. Эти результаты показывают, что данный класс соединений является очень перспективным, с точки зрения разработки нового средства для лечения малярии. Мы надеемся, что лекарственные препараты на основе этого соединения будут переданы на клинические испытания в 1 фазе», - рассказывает профессор Алан Коуман, эксперт по малярии международного уровня и заместитель директора Института медицинских исследований имени Уолтера и Элизы Холл.

При доклинических испытаниях соединения были эффективны против различных видов малярийных паразитов, включая смертельный Plasmodium falciparum, и на нескольких стадиях его жизненного цикла. Соединения нацелены на ранее не изученную особенность паразита, что может решить проблему его устойчивости к лекарственным средствам. Эта проблема в последнее время становится все более актуальной. Исследователи надеются, что препараты на основе этих соединений скоро войдут в фазу 1 клинических испытаний.