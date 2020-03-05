В Ростовской области спасли пациентку, пересадив ей донорскую почку
У жительницы Таганрога была установлена тяжелая форма сахарного диабета.
В Ростове-на-Дону провели трансплантацию комплекса поджелудочной железы и почки 41-летней жительнице Таганрога. Операция прошла в центре хирургии и координации донорства Ростовской областной клинической больницы, информирует сайт областного правительства.
У пациентки ранее была диагностирована тяжелая форма сахарного диабета, осложненного терминальной стадией хронической почечной недостаточности.
Операция прошла успешно, в настоящее время женщину уже выписали из больницы. Она чувствует себя удовлетворительно и теперь получает необходимую медицинскую помощь амбулаторно.
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская пояснила, что операции, подобные той, что перенесла жительница Таганрога, проводятся крайне редко из-за их сложности, а также по причине дефицита донорских органов.
За четыре года реализации в регионе программы трансплантации донорских органов в Ростовской областной клинической больнице проведено 177 операций по трансплантации.
В результате было пересажено 179 органов: 110 почек (в том числе две в комплекте с поджелудочной железой), 53 печени и 14 сердец.
Ранее МедикФорум писал, что исследователи из Школы медицины Джона Хопкинса в США обнаружили, что в случае отказа почек у людей семейных шанс получить донорскую почку вырастает более чем на 28% по сравнению с теми пациентам, кто никогда не был в браке. К тому же семейные на 50% чаще включаются и в лист ожидания на пересадку.
Оставить комментарий