Едва освободившись из под домашнего ареста, Татьяна Быковская открыла в Ростове-на-Дону новую клинику

Участие министра здравоохранения Ростовской области не было заявлено в программе мероприятия.В Ростове-на-Дону открылась высокотехнологичная клиника «Мать и Дитя». В год медучреждение может провести 1 тыс. процедур ЭКО и принять более 25 тыс. женщин. Для сравнения, за прошлый год в трех лечебных учреждениях региона, выполняющих процедуру ЭКО, родилось более 600 детей.«Клиника готова оказывать высокотехнологичные услуги бесплатно для населения, по программе ОМС, если в регионе есть такая потребность»,— говорится в сообщении пресс-службы губернатора Ростовской области.В церемонии открытия неожиданно для всех собравшихся приняла участие освобожденная из-под домашнего ареста министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.«Участие Татьяны Быковской в мероприятии официально не заявлялось — ее имя не значилось ни в анонсе мероприятий на сайте регионального правительства, ни в списке выступающих на торжественной церемонии»,— сообщает издание Donnews.Присутствовавший также на открытии губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил областному минздраву изучить возможности и подготовить предложения для включения услуг клиники в программу обязательного медицинского страхования.Ранее МедикФорум сообщал, что отпущенная из под ареста Татьяна Быковская может вернуться на рабочее место. Между тем расследование продолжается. Министра обвиняют в превышении должностных полномочий. Ранее на нее было заведено уголовное дело по статье 286 ч. 1, но теперь Быковской вменяют статью 286 ч. 2.Напомним, министра здравоохранения Ростовской области задержали 28 ноября. Уголовное дело в отношении Быковской возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий». Днём позже она была отпущена под домашний арест по состоянию здоровья до 27 января 2020 года.