Вакцинация без уколов: ученые придумали новый способ распространения медикаментов через пленку

Разработка этой технологии велась еще с 2007 года. После 450 попыток группа ученых смогла найти способ сохранения вирусов в растворяемой пленке.Главным преимуществом новой технологии является то, что живые вирусы, бактерии, антитела и ферменты сохраняются на пленке без необходимости охлаждения. Вакцины требуют определенной температуры для сохранения их действенности.В рамках эксперимента с живым вирусом гриппа, вакцина доставлялась перорально. В итоге количество антител было на уровне или даже выше, чем при вакцинации внутримышечно.Ученые полагают, что эта технологии позволит выполнять вакцинацию в разы лучше, особенно при вспышке эпидемий. Кроме того, снижается и экологический след.