Вакцинация без уколов: ученые придумали новый способ распространения медикаментов через пленку
Группа ученых из Техасского университета в Остине разработала новый метод стабилизации живых вирусов и других биологических лекарств в быстро растворяющейся пленке. Таким образом вакцинация может выполняться перорально.
Разработка этой технологии велась еще с 2007 года. После 450 попыток группа ученых смогла найти способ сохранения вирусов в растворяемой пленке.
Главным преимуществом новой технологии является то, что живые вирусы, бактерии, антитела и ферменты сохраняются на пленке без необходимости охлаждения. Вакцины требуют определенной температуры для сохранения их действенности.
В рамках эксперимента с живым вирусом гриппа, вакцина доставлялась перорально. В итоге количество антител было на уровне или даже выше, чем при вакцинации внутримышечно.
Ученые полагают, что эта технологии позволит выполнять вакцинацию в разы лучше, особенно при вспышке эпидемий. Кроме того, снижается и экологический след.
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