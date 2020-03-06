Музыкальная терапия помогает после инсульта

«За два года мы провели 675 занятий музыкой, которые оказались успешными, - рассказывает автор исследования доктор Алекс Стрит (Alex Street) из Кембриджского института музыкальных терапевтических исследований при Anglia Ruskin University. - Нашему персоналу показалось, что использование музыки и музыкальных инструментов позволило пациентом достичь большего объёма повторяющихся действий, чтобы реализовывать поставленные задачи. Кроме того, занятия музыкой выглядят менее медицинскими, поскольку пациенты играют на музыкальных инструментах под руководством терапевта. Они получают немедленную отдачу от этих упражнений и наслаждаются производимыми звуками».

Музыкальная терапия обладает способностью улучшать мозговые и моторные функции у пациентов после инсульта. Участие в уроках музыки повышает настроение и улучшает концентрацию в процессе реабилитации. Пациенты после инсультов, проходившие через сеансы музыкальной терапии в течение двух лет наряду с обычной реабилитацией, также получили физиологические преимущества. К примеру, у них улучшилась работа пальцев и осанка. На основе полученных данных исследователи предлагают всей системе здравоохранения страны включить в процесс реабилитации пациентов после инсультов занятия музыкой.В исследовании приняли участие 117 пациентов после инсульта. Во время сеансов они играли на музыкальных инструментах, включая клавиатуру, барабаны и перкуссию, а также использовали сенсорные экраны. Все проходили через уже применяющиеся программы реабилитации, включая физиотерапию, трудотерапию, речевую терапию и встречи с клиническими психологами, пишет Topics in Stroke Rehabilitation . ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ