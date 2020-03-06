Выращенные в космосе овощи безопасны
Обитатели Международной космической станции вырастили на орбите салат-латук. Исследование показало, что он не только не отличается по вкусу от земного, но и является таким же безопасным.
Нельзя исключить, что в будущем значительное количество продуктов питания будет производиться на земной орбите, поскольку ресурсы нашей планеты исчерпываются. К примеру, выращенный на Международной космической станции салат-латук оказался вкусным и безопасным, как установили обитающие там космонавты. Впервые в истории покорители космоса смогли насладиться плодами своих садоводческих трудов, то есть вкусить выращенные в условиях гравитации овощи. В популярном фильме Ридли Скотта «Марсианин» герой актёра Мэтта Дэймона организовал целую картофельную плантацию, но это происходило на планете Марс, имеющей гравитацию. В космосе она отсутствует.
Технически космонавты могут поглощать и мороженое на земной орбите, но его вкус кардинально отличается от того, что можно получить на Земле. А вот салат-латук оказался точно таким же по вкусу, как и земные овощи. Эксперименты по его выращиванию начались в 2014 году, а их окончательные итоги публикует журнал Frontiers in Plant Science. Систему для выращивания овощей в условиях отсутствия гравитации разработали специалисты НАСА. Первый урожай был заморожен и отправлен на Землю в лаборатории для анализа, подтвердившего безопасность латука.
Наша планета переживает взрывной рост населения, во многих регионах планеты объем плодородных земель неуклонно сокращается. Технически какую-то часть овощей и фруктов можно выращивать на орбите. Впервые доказано, что эта задача осуществима, и выращенный на орбите салат-латук не отличается по вкусу или по каким-то другим характеристикам от земных овощей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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