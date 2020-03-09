Медики развеяли миф о вреде микроволновых волн

"Но это не значит, что можно перестать следить за собой. Например, доказано, что люди с избыточным весом входят в группу риска по 13 видам рака", - подчеркнул Ласков.

Один из самых распространенных аргументов в пользу теории о вредном влиянии микроволнового излучения указывает на то, что смертность от онкологии начала повышаться именно после внедрения микроволновых излучателей в повседневную жизнь человека. Якобы в древности от рака умирали считанные единицы. По словам Ласкова, эта информация не соответствует действительности, поскольку записи об онкологических заболеваниях встречаются еще в работах Гиппократа.Онколог утверждает, что причин для возникновения рака настолько много, что учесть их все просто невозможно.