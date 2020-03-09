Медики развеяли миф о вреде микроволновых волн
Бытует мнение, что микроволновые волна оказывают негативное влияние на организм человека. Некоторые люди даже считают, что использование микроволновых печей может стать причиной развития онкологии. Эту теорию опроверг Кандидат медицинских наук онколог Михаил Ласков.
Один из самых распространенных аргументов в пользу теории о вредном влиянии микроволнового излучения указывает на то, что смертность от онкологии начала повышаться именно после внедрения микроволновых излучателей в повседневную жизнь человека. Якобы в древности от рака умирали считанные единицы. По словам Ласкова, эта информация не соответствует действительности, поскольку записи об онкологических заболеваниях встречаются еще в работах Гиппократа.
Онколог утверждает, что причин для возникновения рака настолько много, что учесть их все просто невозможно.
"Но это не значит, что можно перестать следить за собой. Например, доказано, что люди с избыточным весом входят в группу риска по 13 видам рака", - подчеркнул Ласков.
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