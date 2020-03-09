Выяснилось, как группа крови влияет на предрасположенность к раку

Группа крови

Группа крови, оказывается, способна влиять на предрасположенность к раку. У каждой группы крови имеются определенные риски.

Эксперты из медицинского факультета Каролинского института в Швеции провели исследование о том, как группа крови воздействует на предрасположенность к развитию онкологических заболеваний. На протяжении 25 лет учёные собирали статистические данные для проведения выводов.

Группа крови

Оказалось, обладатели второй группы крови имеют повышенный риск развития рака, но это нивелируется здоровым образом жизни. У них выше вероятность рака желудка.

Обладатели третьей и четвёртой групп крови могут быть подвержены риску образования опухолей в поджелудочной железе.

Группа крови

Заметим, это не единственное исследование экспертов из Каролинского университета в Швеции. Ранее учёные установили, какие группы крови имеют иммунитет к раку. Согласно выводам исследователей, пациенту с первой группой крови меньше подвержены вероятности образования онкологических заболеваний. Чтобы установить данную взаимосвязь, им понадобилось наблюдать за большой группой людей и их здоровьем — более миллиона человек.

Группа крови

При второй группе крови, также ранее заключили учёные, люди больше подвержены риску рака желудка. При 3 и 4 - раку поджелудочной железы. Самой проблемной медики считают четвёртую. Для них как никогда важно придерживаться правильного питания, поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта.

Исследования на данную тему планируют продолжить. Это позволит выявить связь между группой крови и другими факторами, которые помогут снизить опасность.

Группа крови
Теги : группа крови, кровь, рак, онкология, онкологические заболевания
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Футболистам запретили рукопожатия перед матчем из-за коронавируса


В Москве за последние сутки зарегистрировано еще 3 случая коронавируса