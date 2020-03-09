Выяснилось, как группа крови влияет на предрасположенность к раку

Группа крови, оказывается, способна влиять на предрасположенность к раку. У каждой группы крови имеются определенные риски.

Эксперты из медицинского факультета Каролинского института в Швеции провели исследование о том, как группа крови воздействует на предрасположенность к развитию онкологических заболеваний. На протяжении 25 лет учёные собирали статистические данные для проведения выводов.





Оказалось, обладатели второй группы крови имеют повышенный риск развития рака, но это нивелируется здоровым образом жизни. У них выше вероятность рака желудка.





Обладатели третьей и четвёртой групп крови могут быть подвержены риску образования опухолей в поджелудочной железе.





Заметим, это не единственное исследование экспертов из Каролинского университета в Швеции. Ранее учёные установили, какие группы крови имеют иммунитет к раку. Согласно выводам исследователей, пациенту с первой группой крови меньше подвержены вероятности образования онкологических заболеваний. Чтобы установить данную взаимосвязь, им понадобилось наблюдать за большой группой людей и их здоровьем — более миллиона человек.





При второй группе крови, также ранее заключили учёные, люди больше подвержены риску рака желудка. При 3 и 4 - раку поджелудочной железы. Самой проблемной медики считают четвёртую. Для них как никогда важно придерживаться правильного питания, поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта.





Исследования на данную тему планируют продолжить. Это позволит выявить связь между группой крови и другими факторами, которые помогут снизить опасность.